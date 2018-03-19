У Раді зареєстровано проект про Нацбюро фінансової безпеки

Глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

Нова служба повинна буде забезпечити контроль над витрачанням державних коштів. Крім того, Національне бюро фінансової безпеки - це правоохоронний орган, який може замінити податкову міліцію. Відповідний законопроект №8157 зареєстрований на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що міністр фінансів України заявляв, що Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) було готове надати Україні допомогу в створенні Служби фінансових розслідувань.

Як повідомляв "Обозреватель", Європа підтримає законопроект про створення Національного бюро фінансової безпеки.