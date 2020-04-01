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1 квітня • оновлено в 17:29
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У Раді розповіли про масштаби тіньового ринку землі в Україні

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В Україні близько 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі радіо "НВ" у вівторок, 31 березня.

У Раді розповіли про масштаби тіньового ринку землі в Україні

"Ви знаєте, скільки землі сьогодні використовується нелегально? Поза податками, поза очі держави, але обробляється. Вісім мільйонів гектарів. Це площа, з якої не сплачуються податки, що працює в чорну, яка працює за "нал", продукція реалізується за готівку, тобто це тіньовий ринок", – повідомив депутат.

За попередніми підрахунками, 8 млн гектарів – це близько 13,3% загальної площі України. Гетманцев вважає, що прийнятий Верховною Радою закон про ринок сільськогосподарської землі повинен ліквідувати тіньовий ринок земель. Як наслідок, надходження податків, зокрема податку на землю, повинні вирости.

У той же час депутат заперечує, що за закон про ринок землі Рада проголосувала виключно через необхідність отримання траншу від МВФ. За словами Гетманцева, створення ринку землі було у передвиборчій програмі як Зеленського, так і партії "Слуга народу", а прийняли його саме через необхідність введення ринкових відносин в сільському господарстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL , депутати Верховної Ради 31 березня проголосували в цілому за запуск ринку землі в Україні. Законопроект підтримали на вимогу МВФ і після прохання президента Володимира Зеленського.

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Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Данило Гетманцев
Місце
Україна
Тег
земля
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
логика у врага народа такая. Если завелись вши на голове, то нужно снести голову и проблема будет решена. Продали Украину, а теперь выдумывают оправдания в свей профнепригодности и коррумпированности режима, который как-бы не может взимать земельные налоги. ДБ.
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