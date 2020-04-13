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13 квітня • оновлено в 17:56
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У Раді розповіли, коли розглянуть закон про ПриватБанк

2.4т
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Депутати Верховної Ради України найближчим часом навряд чи розглянуть законопроект про Приватбанк.

Про це у понеділок, 13 березня, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетмацев, під час спілкування в кулуарах з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

За його словами, говорити про дату розгляду парламентом необхідного для програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) банківського законопроекту 2571-д поки рано. "Ще рано про це (розгляд законопроекту в парламенті) говорити", - сказав він.

Раніше віце-спікер Руслан Стефанчук розповідав, що були розроблені чотири підходи, які повинні виправити ситуацію з так званим правочним тероризмом в законі про ПриватБанку.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що більшість правок до закону по ПриватБанку були подані з одного комп'ютера. "Депутати різні, але текст був написаний на одному комп'ютері. Це можливо тому, що зараз важкі часи, не вистачає комп'ютерів", – пожартував нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Давид Арахамія Руслан Стефанчук Данило Гетманцев
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Верховна Рада України
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