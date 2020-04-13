У Раді розповіли, коли розглянуть закон про ПриватБанк

Депутати Верховної Ради України найближчим часом навряд чи розглянуть законопроект про Приватбанк.

Про це у понеділок, 13 березня, розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетмацев, під час спілкування в кулуарах з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський

За його словами, говорити про дату розгляду парламентом необхідного для програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) банківського законопроекту 2571-д поки рано. "Ще рано про це (розгляд законопроекту в парламенті) говорити", - сказав він.

Раніше віце-спікер Руслан Стефанчук розповідав, що були розроблені чотири підходи, які повинні виправити ситуацію з так званим правочним тероризмом в законі про ПриватБанку.

У свою чергу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що більшість правок до закону по ПриватБанку були подані з одного комп'ютера. "Депутати різні, але текст був написаний на одному комп'ютері. Це можливо тому, що зараз важкі часи, не вистачає комп'ютерів", – пожартував нардеп.

Як писав OBOZREVATEL:

7 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні так званий антиколомойський законопроєкт, який унеможливлює повернення банку або мільярдні компенсації за ПриватБанк колишнім власникам.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що на розгляд 16335 правок до закону про ПриватБанку буде потрібно близько року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся