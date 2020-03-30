Рада зробила крок до закону про ПриватБанк, прийняття якого вимагає МВФ

Верховна Рада на позачерговому зібранні у понеділок, 30 березня, ухвалила законопроєкт, що регулює роботу банківської діяльності.

За таке рішення у першому читанні і за основу проголосували 267 депутатів. Проти виступили 17 депутатів, 31 депутат утримався, 29 не голосували (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

З них 198 слуг народу (не голосували депутати Дубинський, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Куницький). Також за - фракції "Європейської солідарності", "Голос" і група "Довіра".

Зазначимо, що ініціатором законопроєкту №2571 є експрем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Головне:

законопроєкт гарантує неповернення виведених із ринку банків до колишніх власників (зачепить усі фінустанови);

банк або інші особи можуть оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення НБУ;

оскаржити можна тільки за Кодексом адміністративного судочинства (колишні власники "Привату" подали позови до судів як господарської, так і адміністративної юрисдикції);

якщо рішення НБУ про ліквідацію, націоналізацію оскаржують, це не відновить того становища банку, яке існувало до ухвалення відповідного рішення НБУ (тобто до колишніх власників він не повернеться);

оскарження не може бути підставою для визнання недійсними угод чи інших дій, вчинених під час процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;

оскарження не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент ухвалення такого рішення, крім права на відшкодування завданих збитків;

обов'язок довести збиток покладений на колишніх власників фінустанови, які хочуть компенсацію;

відшкодування втраченої вигоди здійснюється в розмірі прибутку, який акціонер банку міг би реально отримати, а ухвалене рішення НБУ стало єдиною причиною, що позбавила його цього прибутку;

відшкодування шкоди здійснюється в грошовій формі. Відшкодування іншим способом (передання речі того ж роду та тієї ж якості тощо) не допускається.

Результати поіменного голосування:

Як відомо, Україна і Міжнародний валютний фонд узгодили позиції щодо законопроекту про неповернення банків екс-власникам. Згодом, 24 березня уряд зареєстрував компромісну версію проекту закону. Як відзначають джерела, робота над законопроектом зводилася до того, щоб очистити його від зайвого. В окремих випадках, які регулюють відносини неплатоспроможного банку з екс-акціонерами, він навіть жорсткіше попереднього проект закону.

"З документа виключені всі другорядні норми, щоб текст не був надто великим. Істотно переглянули питання судових процедур і порядку відшкодування шкоди. Зараз в проекті більше процедурних гарантій, що банки не повернуться колишнім власникам. Акціонери отримають право лише на компенсацію в грошовій формі", - зазначили в уряді.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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