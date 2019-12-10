У Путіна відмовилися вважати вирішеним спір із Україною щодо газу

У Кремлі заявили, що Росії і Україні не вдалося вийти на остаточні домовленості щодо питань транзиту і поставок газу.

"Поки не доводиться говорити, що вдалося вийти на вирішення проблеми транзитного договору та врегулювання питання про претензії у Стокгольмському арбітражі", – повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

За його словами, глава РФ Володимир Путін і український лідер Володимир Зеленський у ході переговорів у Парижі домовилися продовжити обговорення газового питання.

"На зустрічі були голова "Газпрому" Олексій Міллер і його колега з української сторони, були озвучені підходи сторін. Керівники країн домовилися продовжити спілкування", – резюмував Пєсков.

У Кремлі заявили, що Росії і Україні не вдалося вийти на остаточні домовленості

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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