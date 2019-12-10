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10 грудня • оновлено в 15:08
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У Путіна відмовилися вважати вирішеним спір із Україною щодо газу

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У Кремлі заявили, що Росії і Україні не вдалося вийти на остаточні домовленості щодо питань транзиту і поставок газу.

"Поки не доводиться говорити, що вдалося вийти на вирішення проблеми транзитного договору та врегулювання питання про претензії у Стокгольмському арбітражі", – повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

За його словами, глава РФ Володимир Путін і український лідер Володимир Зеленський у ході переговорів у Парижі домовилися продовжити обговорення газового питання.

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"На зустрічі були голова "Газпрому" Олексій Міллер і його колега з української сторони, були озвучені підходи сторін. Керівники країн домовилися продовжити спілкування", – резюмував Пєсков.

У Кремлі заявили, що Росії і Україні не вдалося вийти на остаточні домовленості

У Кремлі заявили, що Росії і Україні не вдалося вийти на остаточні домовленості

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну буде мати негативні наслідки для української промисловості і рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $ 3 млрд в суді проти "Газпрому" заради знижки при покупці газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори по "співпраці в газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

  • Під час переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та главою Росії Володимиром Путіним у Парижі на саміті в "нормандському форматі" обговорювався новий контракт щодо постачання газу.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу
Місце
Росія
Тег
газ
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фил филька
фил филька
кружевные зачем вам кровавый транзит?)))
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