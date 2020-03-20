У Путіна пригнічено відреагували на обвал курсу рубля

У Кремлі назвали денні скачки курсу рубля по відношенню до долара і євро "неприємним явищем".
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Прайм.
Дмитро Пєсков прокоментував курс рубля
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"Денні скачки – це, звичайно, неприємно. Це спровоковано і несприятливої світової кон'юнктури, і "ідеальним" штормом у світовій економіці, і емоційними наслідками. Це, на жаль, реальність, але приймаються енергійні заходи і нашим регулятором, і урядом", - підкреслив Пєсков.
Також прес-секретар російського президента поспішив додати, що "клеїти ярлики" на підставі даних трьох-чотирьох днів неправильно. Однак підкреслимо, що напередодні офіційні курси долара і євро зросли майже на 3 руб.
Пєсков зазначив, що такі волатильності трапляються, і нагадав, що кілька років тому країна вже стикалася з періодом ослаблення національної валюти.
"Але завжди їм на зміну приходить період стабільності, знову ж бо макроекономічні параметри, незважаючи на всі складності, вони дозволяють з упевненістю говорити, що волатильність зміниться стабільністю", – вважає Пєсков.
При цьому він не став відповідати на запитання про те, чи можна очікувати у перспективі повернення курсу рубля до показників початку року. "Ось це питання не до мене", - сказав Пєсков.
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