У Путіна пригнічено відреагували на обвал курсу рубля

У Кремлі назвали денні скачки курсу рубля по відношенню до долара і євро "неприємним явищем".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає Прайм.

Дмитро Пєсков прокоментував курс рубля peoples.ru

"Денні скачки – це, звичайно, неприємно. Це спровоковано і несприятливої світової кон'юнктури, і "ідеальним" штормом у світовій економіці, і емоційними наслідками. Це, на жаль, реальність, але приймаються енергійні заходи і нашим регулятором, і урядом", - підкреслив Пєсков.

Також прес-секретар російського президента поспішив додати, що "клеїти ярлики" на підставі даних трьох-чотирьох днів неправильно. Однак підкреслимо, що напередодні офіційні курси долара і євро зросли майже на 3 руб.

Пєсков зазначив, що такі волатильності трапляються, і нагадав, що кілька років тому країна вже стикалася з періодом ослаблення національної валюти.

"Але завжди їм на зміну приходить період стабільності, знову ж бо макроекономічні параметри, незважаючи на всі складності, вони дозволяють з упевненістю говорити, що волатильність зміниться стабільністю", – вважає Пєсков.

При цьому він не став відповідати на запитання про те, чи можна очікувати у перспективі повернення курсу рубля до показників початку року. "Ось це питання не до мене", - сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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