У Польщі затримали екс-главу 'Укравтодору' Славоміра Новака

У Польщі затримали колишнього голови "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це повідомив прес-секретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарін на своїй сторінці в Twitter. Новака підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Славоміра Новака затримали в Польші Twitter Станіслава Заріна

"Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н., а також Даріуша З., колишнього командира JW GROM та підприємця з Гданська Яцека П.". Зарін пообіцяв розкрити деталі згодом.

Польське видання PAP зазначає, що "колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в управлінні організованою злочинною групою".

Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він займав посаду голови "Укравтодору" до 2019 року.

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