Польща вирішила спробувати заарештувати активи російського газопроводу "Північний потік-2", який Москва будує в обхід України.
Про це заявив заступник міністра держактивів Польщі Януш Ковальський, передає Wprost. У такий спосіб Варшава сподівається загальмувати процес будівництва гілки газопроводу.
Ковальський також вважає, що необхідно відмовитися від будь-яких поступок щодо "Газпрому" в контексті стягнення шести мільярдів злотих (майже $1,5 млрд), які належать Польщі в Стокгольмі за Ямальським контрактом.
"Північний потік-2" можуть зупинити
За його словами, у Варшави є юридичні інструменти для стягнення з "Газпрому" цих коштів. Однак у "Газпромі" раніше вказали, що ще розглядають рішення арбітражу й поки вважають передчасним оцінювати суму майбутніх виплат.
У Польщі стверджують, що арбітраж зобов'язав російську компанію сплатити $1,5 млрд. У Стокгольмі визнали справедливими вимоги PGNiG про зміну формули ціни в рамках чинного контракту і зв'язку її з котируваннями газу на європейському ринку. Йдеться про постачання, які проводилися в період з 1 січня 2014 року.
Ямальський договір, підписаний у 1996 році, передбачає постачання в Польщу до 10 мільярдів кубометрів російського газу на рік. Договір діє до 2022 року. 2012 року вартість газу для Польщі за цим контрактом знизили на 10%. 2015 року PGNiG подала позов до Стокгольмського арбітражу про чергове зниження вартості, пояснюючи це тим, що ціна не відповідає стану ринку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
У ніч на 21 грудня Трамп підписав оборонний бюджет, ввівши санкції проти Росії.
Стало відомо, що російські кораблі не зможуть продовжити будівництво "Північного потоку-2" замість швейцарських, які перервали участь у проєктах через санкції.
Російський "Газпром" сподівається, що зможе добудувати газопровід "Північний потік-2" в обхід України до кінця 2020 року.
Однак глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що судно для укладання труб, необхідне для завершення газопроводу "Північний потік-2" в обхід України, Росія зможе побудувати не раніше, ніж через чотири роки.
Минулого тижня судно "Академік Черський", за допомогою якого Росія збирається добудувати в обхід України газопровід "Північний потік-2", почало давати суперечливі відомості щодо свого маршруту.
27 квітня стало відомо, що "Академік Черський" знову кардинально змінив плани – тепер він повертається в далекосхідний порт Находка, звідки вийшов узимку.
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