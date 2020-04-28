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28 квітня • оновлено в 09:52
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У Польщі заарештують російський газопровід "Північний потік-2"

2.7т
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Польща вирішила спробувати заарештувати активи російського газопроводу "Північний потік-2", який Москва будує в обхід України.

Про це заявив заступник міністра держактивів Польщі Януш Ковальський, передає Wprost. У такий спосіб Варшава сподівається загальмувати процес будівництва гілки газопроводу.

Ковальський також вважає, що необхідно відмовитися від будь-яких поступок щодо "Газпрому" в контексті стягнення шести мільярдів злотих (майже $1,5 млрд), які належать Польщі в Стокгольмі за Ямальським контрактом.

"Північний потік-2" можуть зупинити

"Північний потік-2" можуть зупинити

За його словами, у Варшави є юридичні інструменти для стягнення з "Газпрому" цих коштів. Однак у "Газпромі" раніше вказали, що ще розглядають рішення арбітражу й поки вважають передчасним оцінювати суму майбутніх виплат.

У Польщі стверджують, що арбітраж зобов'язав російську компанію сплатити $1,5 млрд. У Стокгольмі визнали справедливими вимоги PGNiG про зміну формули ціни в рамках чинного контракту і зв'язку її з котируваннями газу на європейському ринку. Йдеться про постачання, які проводилися в період з 1 січня 2014 року.

Ямальський договір, підписаний у 1996 році, передбачає постачання в Польщу до 10 мільярдів кубометрів російського газу на рік. Договір діє до 2022 року. 2012 року вартість газу для Польщі за цим контрактом знизили на 10%. 2015 року PGNiG подала позов до Стокгольмського арбітражу про чергове зниження вартості, пояснюючи це тим, що ціна не відповідає стану ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Маргарита Лук'янець
Тема
Північний потік - 2
Місце
Польща
Тег
Північний потік - 2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну-ну, потом когда будут согласовывать с Газпромом прокладку Baltic Pipe пусть не возмущаются по примеру хо)(лов - "анастозашо")
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пшеки совсем долбанулись. На каком основании они хотят арестовать чужое имущество? Суд присудили - значит Газпром вернёт им переплату. Существуют сроки и процедура. Им захотелось по-беспределу? До чего мерзкий народишко. Воистину - гиена Европы.
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