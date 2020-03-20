У Пенсійному фонді розповіли, що може вплинути на зниження пенсії

В Україні бувають випадки, коли пенсія може зменшитися у особи, яка уклала договір і добровільно сплатила страхові внески.

Про це розповіла заступник директора департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна, повідомляє газета "Пенсійний кур'єр".

У ПФУ розповіли, що впливає на розмір пенсій Аргументи і факти

За її словами, до неї звернувся чоловік і розповів, що у 2012 році він уклав договір і оплатив собі страхові внески за ті періоди 2004 року, коли не працював (одноразово), а коли у 2017 вийшов на пенсію, то через цей добровільний договір коефіцієнт його заробітку зменшився. Мастюгіна зазначила, що чоловік заплатив внески, після чого йому зарахували в стаж і врахували його в період, за який визначається заробіток.

"Справа в тому, що згідно зі статтею 40 Закону 1058-IV (в редакції, чинній на момент призначення вам пенсії) в разі одноразової сплати єдиного внеску за попередні періоди, в які особа не підлягала обов'язковому державному страхуванню, при визначенні коефіцієнта заробітної плати за місяць, за який було здійснено одноразову сплату внеску враховується середня зарплата за місяць, в якому укладено договір про добровільну участь. Тобто 2012 роки ви уклали договір і оплатили внески, в персоніфікації з'явився стаж за 2004 рік , і цей стаж вам зарахували", – зазначила чиновниця.

Таким чином, застосовуючи норми законодавства, чинного на момент призначення пенсії, коефіцієнт заробітку за цей період визначили із застосуванням показника середньої заробітної плати за той місяць 2012 року, коли уклали договір. "Ймовірно, це знизило коефіцієнт зарплати, з якої визначений розмір вашої пенсії ", - пояснила Мастюгіна .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже в найближчі кілька місяців масово підвищать пенсії. З квітня нараховуватимуть разові виплати, а з травня – проведуть індексацію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram