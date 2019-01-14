У Німеччині відповіли на погрози США через газопровід Путіна

У Німеччині політики розкритикували посла США Річарда Гренела через погрозу ввести санкції проти німецьких компаній, які беруть участь у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Очевидно, у посла США склалося враження, що він є намісником імператора з Вашингтона у Німеччині", – заявив заступник глави фракції партії "Ліві" у бундестазі Фабіо Де Мазі, передає Spiegel.

За його словами, американські екстериторіальні санкції відносно німецьких компаній входять у протиріччя з нормами міжнародного права.

"Чи знає Гренелл, що часи верховних комісарів у Німеччині вже пройшли?" – задався питанням заступник голови Соціал-демократичної партії Ральф Штегнер. Таким чином він зробив відсилання до періоду, коли Німеччина була під управлінням військових адміністрацій країн-переможниць після Другої світової війни.

Крім того, речник з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у бундестазі Юрген Хардт назвав погрози німецьким компаніям неприйнятним і одностороннім підвищенням тону в трансатлантичних відносинах. Він також закликав уряд Німеччини висловити протест.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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