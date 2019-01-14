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У Німеччині відповіли на погрози США через газопровід Путіна

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У Німеччині політики розкритикували посла США Річарда Гренела через погрозу ввести санкції проти німецьких компаній, які беруть участь у проекті будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Очевидно, у посла США склалося враження, що він є намісником імператора з Вашингтона у Німеччині", – заявив заступник глави фракції партії "Ліві" у бундестазі Фабіо Де Мазі, передає Spiegel.

За його словами, американські екстериторіальні санкції відносно німецьких компаній входять у протиріччя з нормами міжнародного права.

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"Чи знає Гренелл, що часи верховних комісарів у Німеччині вже пройшли?" – задався питанням заступник голови Соціал-демократичної партії Ральф Штегнер. Таким чином він зробив відсилання до періоду, коли Німеччина була під управлінням військових адміністрацій країн-переможниць після Другої світової війни.

Крім того, речник з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у бундестазі Юрген Хардт назвав погрози німецьким компаніям неприйнятним і одностороннім підвищенням тону в трансатлантичних відносинах. Він також закликав уряд Німеччини висловити протест.

У Німеччині відповіли на погрози США через газопровід Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу в рік.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

У Німеччині відповіли на погрози США через газопровід Путіна

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі у проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Місце
Німеччина
Тег
Північний потік - 2
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Руднева Ninei, Эм... а сколько раз в истории Россия спасала Украину? Чет благодарности не заметно. Предвижу вопрос про оккупацию - так США возглавляет практически все институты ЕС и по всей европы базы США... Просто в последнее время США решило что общепринятые нормы и законы - это не для них и можно воспользоваться своим положением и откровенно "пограбить" старушку Европу....
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an and
an and
Да, было время, когда часть Германии была под управлением США, а другая часть под управлением СССР..и к чему это привело и те же части Германии и СССР в итоге? Так что пусть строят! И Гитлеру, и Германии с ним тоже никто был не указ и в союзники он выбрал тоже Сталина и СССР..и опять же итог?
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Ш. Олег
Ш. Олег
an and, Третий рейх и СССР никогда не были союзниками. Пакт о ненападении - это немного из другой оперы. Если Вы не в курсе, то подобные договоры у Гитлера были подписаны также с Польшей (1934), Англией (1938), Францией (1938), Латвией (1939), Эстонией (1939)… А если Вас смущает раздел Польши между Германией и СССР в 1939-м году, то вспомните, что годом ранее, в октябре 1938-го Польша без зазрения совести, совместно с нацистской Германией, ввела войска в Чехословакию и оккупировала часть Тешинской области, присоединив её в качестве Западно-Тешинского района (повята). Что касается "частей Германии под управлением СССР и США", так Советский Союз-то свои войска ещё в прошлом веке вывел, а вот американцы там до сих пор присутствуют и уходить пока не собираются. Да и пресловутый "Канцлер-акт", согласно которому каждый новоизбранный глава ФРГ обязан один из своих первых иностранных визитов нанести в США, где ему дают "рекомендации" (читай - инструкции) относительно германо-американской политики, - не совсем выдумка конспирологов.
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Руднева Ninei
Руднева Ninei
После окончания 2й мировой разрушенной и голодной Германии была оказана огромная финансовая помощь Штатами...тогда это было хорошо...а сейчас не смейте лезть и указывать...но продолжайте охранять наше спокойствие и благополучие...вы же должны и обязаны...)))
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Руднева !!! Более того- каждый житель Щенэвмэрлы обязан иметь в хате портрет Президента США для ежедневного целования и портрет Путина-для этих же целей, т.к. он- Бог хохлов и назначает Президентов США.
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