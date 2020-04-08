У Німеччині хочуть запустити "Північний потік-2"

Жителі Німеччини виступили за запуск газопроводу "Північний потік-2" і за активізацію економічних відносин із Росією.

Відповідні дані надав керівник Східного комітету німецької економіки (OAOEV) Міхаель Хармс, передає ТАСС.

За його інформацією, проект підтримують 77 відсотків опитаних, проти нього виступають 4 відсотки громадян. Ще 19 відсотків не змогли відповісти. Також жителі Німеччини підтримали активізацію роботи з Росією - за це виступають 55 відсотків респондентів. Ще 28 відсотків висловилися проти, а 17 не змогли дати відповідь.

Підкреслимо, що Німеччина вже відмовилася від ядерної енергетики. Це зробило її більше залежною від вугілля, ніж захисникам довкілля хотілося б.

Перехід на природний газ може допомогти скоротити вдвічі викиди вуглекислого газу в атмосферу. Тому дешевий російський газ здається привабливим у країні, де ціни на енергію вже дуже високі. Але підтримка Німеччини нового газопроводу підірвала солідарність всередині ЄС.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Конгрес США заклав до оборонного бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Введення обмежувальних заходів передбачається для забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Санкції торкнуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топ-менеджерів цих фірм. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних з їх нерухомістю або активами у США.

Положення про санкції розробили на основі законопроекту, представленого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, санкції покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь в будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії в Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також прийнята заборона на в'їзд представникам компанії у США.

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