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"У нас є план": Зеленський запропонував олігархам дати грошей Донбасу

2.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський запропонував залучити до інвестицій в зруйновану інфраструктуру Донбасу великий бізнес.

Як заявив він в ефірі 1+1, для обговорення цього питання глава держави планує зустрітися з бізнесом в червні, передає Цензор.нет.

"З великим бізнесом збираємося зустрітися в червні. І будемо говорити про розвиток Донбасу. Тому що у нас є план, і ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, тому що ми всі розуміємо, що Донбас обов'язково повернеться, і хтось цим повинен займатися", - сказав Зеленський.

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Зеленський озвучив радикальну ідею

Він повідомив, що по черзі зустрічається з українськими олігархами і представниками бізнесу. "Зустрічався з Пінчуком, хтось ще приїжджав. Приїжджали деякі політики, тому що вони теж олігархи", - зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня в ході зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом Зеленський заявив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників Приватбанку (мається на увазі олігарх Ігор Коломойський), і має намір захищати тільки державу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуІнвестиціїолігархи
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