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У "Нафтогазу" з'явиться новий керівник: проти Коболєва вжили жорстких заходів

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Кабінет міністрів у березні оголосить конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив під час засідання уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, чинний контракт із главою НАК Андрієм Коболєвим продовжувати без конкурсу не будуть.

"Сповідуючи всі принципи ефективного корпоративного управління, ми ухвалюємо рішення, щоб із 23 березня оголосити відкритий і публічний конкурс, згідно з постановою Кабміну №777, яка передбачає конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України", — прокоментував таке рішення прем'єр.

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Зазначається, що чинний контракт із Коболєвим завершується 22 березня 2019 року.

Сам Андрій Коболєв різко відреагував на майбутнє усунення. Він заявив, що оголошення Кабміном конкурсу на його посаду не відповідає українському законодавству.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не ухвалював жодних рішень щодо продовження контракту із Коболєвим.

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Особи
Андрій КоболєвВолодимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниНАК "Нафтогаз"
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Alexander Iliashchuk
Alexander Iliashchuk
Та хто ж піде на такі горші робити?
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1
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Гройсман заявил, что Кабмин не будет продлевать контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым. Коболев заявил, что никуда не собирается уходить. Это не власть, а какое-то Гуляйполе. А что будет, когда прах Нестора Махно перенесут из Парижа в Украину?
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Василь Коротун
Василь Коротун
Газпром будет визжать от восторга , если Коболева и таких как он Гройсман отстранит от этой работы.
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Белый господин
Белый господин
Василь Коротун, Газпрому наср@ть.
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