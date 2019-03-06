У "Нафтогазу" з'явиться новий керівник: проти Коболєва вжили жорстких заходів

Кабінет міністрів у березні оголосить конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив під час засідання уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, чинний контракт із главою НАК Андрієм Коболєвим продовжувати без конкурсу не будуть.

"Сповідуючи всі принципи ефективного корпоративного управління, ми ухвалюємо рішення, щоб із 23 березня оголосити відкритий і публічний конкурс, згідно з постановою Кабміну №777, яка передбачає конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України", — прокоментував таке рішення прем'єр.

Зазначається, що чинний контракт із Коболєвим завершується 22 березня 2019 року.

Сам Андрій Коболєв різко відреагував на майбутнє усунення. Він заявив, що оголошення Кабміном конкурсу на його посаду не відповідає українському законодавству.

Андрій Коболєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

28 лютого наглядова рада ухвалила рішення продовжити контракт із Андрієм Коболєвим на три роки, починаючи з 1 січня 2019 року.

Того ж дня з'явилася офіційна реакція Кабміну, згідно з повідомленням, уряд поки не ухвалював жодних рішень щодо продовження контракту із Коболєвим.

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