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27 вересня • оновлено в 18:56
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МВФ озвучив умови для України і відповів на чутки про "провал": чого чекати

19.9т Читати матеріал російською

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

Як зазначено в заяві, за підсумками двотижневої роботи в Києві Фонд планує продовжити дискусію в найближчі тижні (новина доповнена подробицями). Також місія приступила до обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України.

"Обговорення нової програми продовжиться в найближчі тижні", – вказано в заяві глави місії Рона ван Родена.

Згідно з нею, місія провела продуктивні дискусії про політику, особливо про фіскальну й грошово-кредитну, для нової програми, а також про ключові кроки реформ.

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"Вона підкреслила важливість незалежності Національного банку і забезпечення фінансової стабільності, а також необхідність докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати фіскальні витрати, пов'язані з докапіталізацією банків", – підкреслив ван Роден.

МВФ озвучив умови для України і відповів на чутки про "провал": чого чекати

Крім цього, місія МВФ виступила за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці.

"Підйом економіки на вищий рівень економічного зростання також вимагає прискорення структурних реформ, що, насамперед, передбачає встановлення верховенства права, зокрема за допомогою судової реформи, і боротьби з корупцією. Не менш важливим є посилення конкуренції і відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, і зменшення ролі держави й олігархів в економіці", – йдеться в заяві.

Водночас у місії підкреслили, що підвищення зарплат має відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Зазначається, що макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення швидших темпів зростання.

Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в пості на Facebook-сторінці повідомив, що Україна продовжує переговори з МВФ про новий кредит. Вони знаходяться в активній фазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Бла-бла-бла-поддержка и бла-бла-бла-финансирование )) Лучше б рассказали, сколько тысяч баксов должен им каждый украинец, включая нерожденных.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Завис очередной кредит МВФ для Украины. Потому что, когда миссия МВФ была в Киеве, Зеленский с протянутой рукой стоял Нью-Йорке.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Слушайте внимательно и выполняете все холопы , что вам советует МВФ . Хорошего она вам точно не посоветует )))
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