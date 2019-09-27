МВФ озвучив умови для України і відповів на чутки про "провал": чого чекати

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

Як зазначено в заяві, за підсумками двотижневої роботи в Києві Фонд планує продовжити дискусію в найближчі тижні (новина доповнена подробицями). Також місія приступила до обговорення нової трирічної угоди про розширене фінансування (EFF) для України.

"Обговорення нової програми продовжиться в найближчі тижні", – вказано в заяві глави місії Рона ван Родена.

Згідно з нею, місія провела продуктивні дискусії про політику, особливо про фіскальну й грошово-кредитну, для нової програми, а також про ключові кроки реформ.

"Вона підкреслила важливість незалежності Національного банку і забезпечення фінансової стабільності, а також необхідність докласти всіх зусиль, щоб мінімізувати фіскальні витрати, пов'язані з докапіталізацією банків", – підкреслив ван Роден.

Крім цього, місія МВФ виступила за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці.

"Підйом економіки на вищий рівень економічного зростання також вимагає прискорення структурних реформ, що, насамперед, передбачає встановлення верховенства права, зокрема за допомогою судової реформи, і боротьби з корупцією. Не менш важливим є посилення конкуренції і відкриття ринків, особливо в енергетичному та сільськогосподарському секторах, і зменшення ролі держави й олігархів в економіці", – йдеться в заяві.

Водночас у місії підкреслили, що підвищення зарплат має відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Зазначається, що макроекономічна стабільність є необхідною умовою для досягнення швидших темпів зростання.

Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в пості на Facebook-сторінці повідомив, що Україна продовжує переговори з МВФ про новий кредит. Вони знаходяться в активній фазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Пізніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена чинна кредитна програма.

Водночас економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через 1-1,5 року настане чергова криза.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

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