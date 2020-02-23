У МОЗ спростували колапс в українських лікарнях із фінансуванням

Директор Директорату медичних послуг в Міністерстві охорони здоров'я Оксана Сухорукова заявила, що загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов через неготовність до контрактації з НСЗУ не існує.

Так вона прокоментувала пост в Facebook мера Дніпра Бориса Філатова, де той стверджує, що найближчим часом "гроші закінчаться у всієї охорони здоров'я в країні", передає "Дзеркало тижня".

"Зараз дуже активно йде процес подачі заявок на укладання контрактів з НСЗУ. На сьогодні заявки подали понад 80% спеціалізованих закладів. Всі заклади, які надають медичну допомогу і відповідають вимогам НСЗУ, можуть укласти контракти і отримати фінансування з 01.04.2020", – розповіла Сухорукова.

Крім того, як розповіла чиновниця, в державному бюджеті на 2020 рік з 1 квітня передбачено додаткові 2 311 500 гривень субвенції на підтримку окремих закладів охорони здоров'я, в яких здійснюються примусові заходи медичного характеру та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (з 1 квітня по 30 вересня ).

Йдеться про будинки дитини, служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання, патологоанатомічні бюро, центри громадського здоров'я.

"Для підтримки комунальних установ в державному бюджеті на 2020 рік також передбачено кошти на придбання ангіографічної обладнання (80,8 млн грн), на розвиток системи екстреної медичної допомоги (9226 млн грн), на модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (1,0 млрд грн)", – додала директор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Дніпра Борис Філатов зробив невтішний прогноз щодо фінансового стану Міністерства охорони здоров'я України в найближчому майбутньому. Він зазначив, що субвенції на охорону здоров'я в державному бюджеті закладено тільки на перший квартал 2020 року

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал