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23 лютого • оновлено в 17:11
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У МОЗ спростували колапс в українських лікарнях із фінансуванням

2.1т
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Директор Директорату медичних послуг в Міністерстві охорони здоров'я Оксана Сухорукова заявила, що загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов через неготовність до контрактації з НСЗУ не існує.

Так вона прокоментувала пост в Facebook мера Дніпра Бориса Філатова, де той стверджує, що найближчим часом "гроші закінчаться у всієї охорони здоров'я в країні", передає "Дзеркало тижня".

"Зараз дуже активно йде процес подачі заявок на укладання контрактів з НСЗУ. На сьогодні заявки подали понад 80% спеціалізованих закладів. Всі заклади, які надають медичну допомогу і відповідають вимогам НСЗУ, можуть укласти контракти і отримати фінансування з 01.04.2020", – розповіла Сухорукова.

У МОЗ спростували колапс в українських лікарнях із фінансуванням

Крім того, як розповіла чиновниця, в державному бюджеті на 2020 рік з 1 квітня передбачено додаткові 2 311 500 гривень субвенції на підтримку окремих закладів охорони здоров'я, в яких здійснюються примусові заходи медичного характеру та лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (з 1 квітня по 30 вересня ).

Йдеться про будинки дитини, служби крові, медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, бази спецмедпостачання, патологоанатомічні бюро, центри громадського здоров'я.

"Для підтримки комунальних установ в державному бюджеті на 2020 рік також передбачено кошти на придбання ангіографічної обладнання (80,8 млн грн), на розвиток системи екстреної медичної допомоги (9226 млн грн), на модернізацію і оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (1,0 млрд грн)", – додала директор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Дніпра Борис Філатов зробив невтішний прогноз щодо фінансового стану Міністерства охорони здоров'я України в найближчому майбутньому. Він зазначив, що субвенції на охорону здоров'я в державному бюджеті закладено тільки на перший квартал 2020 року

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Автор
Гліб Іванов
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Украинские медучреждения ломятся от денег, хотя эту позицию в госбюджете на след. год нужно пересмотреть. Зачем миллиарды долларов на ультрасовременное оборудование, если пациенты встают на ноги от щеневмерлы?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Поздней осенью 1240 г. передовые отряды хана Батыя подошли к Киеву со стороны левого берега. При штурме монголо-татары разрушили практически все каменные храмы. Киевские археологи неоднократно находили свидетельства страшной трагедии 1240 г. Это, прежде всего, огромные братские могилы, в которых лежали героические защитники города. Отчетливо просматривались следы насильственной смерти черепа и кости рассечены ударами рубящего оружия. Киев оставался под игом более 300 лет, за это время его население было угнано в рабство, а оставшееся население фактически было превращено в рабов монголо-татар!!! ____
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Не знаю как где, а недавно попала в Киеве в больницу. Помещение после ремонта, оборудование современное, кормят хорошо и посуда новая, красивая. Ничего не платила, только перед уходом врача который делал операцию слегка отблагодарила. Могла бы этого и не делать, никто ничего не требовал.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Жукова Тоня, и лекарства не покупа, и бинты, и шприцы... верим, верим... какломедицина известна на весь Мир...
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