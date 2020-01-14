Мінкульт отримав мільйонні премії на Новий рік: у Гончарука назвали причину

Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату 2 мільйонів гривень зарплати і премії керівництву відомства в грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду не нижче середньої медіани ринку.

"Звертаю увагу, що ми маємо говорити не про конкретні прізвища, а про посаду, яка відповідає певному набору професійних якостей та функціональним обов’язкам за рівнем посади. Якщо ми, як суспільство, хочемо залучати найкращих фахівців ринку, то державна служба має їм пропонувати винагороду не нижче середньої медіани, а якщо ми дійсно хочемо найкращих, то вище того, що в середньому може запропонувати ринок", – повідомив Бородянський на Facebook.

За його словами, медіана ринку для генерального директора в Україні складає 212 тисяч гривень. Найвища зарплата генерального директора на ринку праці в Україні сягає 550 тисяч гривень, а найменша – 121 тисяча. Медіана виконавчого директора – 191 тисяча, найвищий рівень – 345 тисяч.

"Я вважаю, що державна служба має бути найпочеснішою роботою, куди ми зобов’язані залучати найкращих фахівців з ринку України. А для того, аби дійсно залучати найкращих, ми маємо пропонувати їм навіть кращі умови, ніж ті, які їм пропонують на ринку комерційних компаній. Такий максимально прозорий підхід не тільки буде запобігати корупційним ризикам, а й створювати здорову та якісну конкуренцію на ринку праці.

Після цього міністр культури розкрив розміри своєї зарплати і виплат своїм підлеглим. Зокрема:

Бородянський на посаді міністра за підсумками 2019 року отримав 151,3 тисячі гривень. Середня зарплата за місяць складала 37,8 тисячі гривень (без урахування податків).

Анатолій Максимчук за весь період роботи отримав 326 тисяч гривень. Середня зарплата за місяць – 108,6 тисячі гривень.

Ірина Подоляк отримала за весь період 317,7 тисячі гривень. Середня зарплата за місяць складала 105,9 тисячі гривень.

Володимир Шумілін отримав за весь період 288,8 тисячі гривень. Середня зарплата за місяць складала 96,2 тисячі гривень.

Олексій Сівірін за весь період отримав 294,6 тисячі гривень. Середня зарплата за місяць складала 98,2 тисячі гривень.

Міністр та його заступники у грудні задекларували заробітної плати на суму 2 мільйони 70 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся