У Мінфіні сказали, на що витратили 54 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19
На що витратили гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Фото: колаж Обозревателя
В Україні з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 54 млрд гривень. З них понад 38 млрд пішло на попередження та боротьбу з хворобою.
Про це йдеться у звіті про використання коштів фонду станом на 7 липня, який оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України.
На що витрачено кошти
38,17 млрд – на заходи з попередження та боротьби з COVID-19;
11,48 млрд – на соціальне страхування та допомогу на випадок безробіття;
2,7 млрд – доплата до зарплата працівникам, які зайняті у ліквідації COVID-19;
1,66 млрд – на грошову допомогу по догляду за дітьми.
На що витратили гроші Фонду боротьби з COVID-19 mof.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС з Фонду боротьби з коронавірусом.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. З них 3,5 млн грн планується витратити на створення веб-сайту.