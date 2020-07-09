У Мінфіні сказали, на що витратили 54 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19

На що витратили гроші з Фонду боротьби з COVID-19. Фото: колаж Обозревателя

В Україні з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 54 млрд гривень. З них понад 38 млрд пішло на попередження та боротьбу з хворобою.

Про це йдеться у звіті про використання коштів фонду станом на 7 липня, який оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України.

На що витрачено кошти

38,17 млрд – на заходи з попередження та боротьби з COVID-19;

11,48 млрд – на соціальне страхування та допомогу на випадок безробіття;

2,7 млрд – доплата до зарплата працівникам, які зайняті у ліквідації COVID-19;

1,66 млрд – на грошову допомогу по догляду за дітьми.

На що витратили гроші Фонду боротьби з COVID-19 mof.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС з Фонду боротьби з коронавірусом.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19. З них 3,5 млн грн планується витратити на створення веб-сайту.