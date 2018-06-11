У Мінфіні розповіли про долю траншу МВФ для України

Міністерство фінансів очікує отримання траншу від Міжнародного валютного фонду вже восени цього року.

На даний момент ведуться переговори з представниками фонду щодо тарифів на газ і реформування енергетичного сектора, заявила в. о. глави Мінфіну Оксана Маркарова в інтерв'ю The Financial Times, передає УНІАН.

"Чим швидше ми його отримаємо, тим краще. Це доводить, що ми просуваємося по нашій програмі реформ, це дуже хороший сигнал для інвесторів. Під будь-яким кутом, дуже важливо, щоб ми були в програмі", - зазначила Маркарова.

В.о. міністра фінансів також пообіцяла зберегти параметри дефіциту державного бюджету поточного року на рівні 2,5% і підкреслила, що ситуація з виплатою державного боргу залишається під контролем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході останніх переговорів, Міжнародний валютний фонд висунув Україні вимогу підвищити ціни на газ для населення до 11,47 грн за кубометр вже в жовтні поточного року. Зараз українці платять 6,96 грн за кубометр. Таким чином, до осені ціни на блакитне паливо можуть зрости на 65%.

При цьому 30 травня Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" на постачання населенню і підприємствам теплокомуненерго природного газу без зміни поточних цін .