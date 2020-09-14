У Мінфіні пояснили, як перекриють дефіцит держбюджету-2021

В 2021 році одним з джерел фінансування дефіциту держбюджету стануть надходження від приватизації. У проекті держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації документу, передає "РБК-Україна".

"Це є реальним", – сказав він.

Ключові пріоритети проєкту держбюджету-2021:

підвищена мінімальна заробітна плата;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії COVID-19;

вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

надійна оборона та безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

фінансово спроможні регіони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету України на 2021 рік, який йому направило Міністерство фінансів. Документ на розгляд Верховної Ради надійде вчасно, тобто до 15 вересня.

За словами глави Верховної Ради Дмитра Разумкова, парламент розгляне бюджет-2021 у п'ятницю, 18 вересня.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабмін представить і подасть до Верховної Ради проєкт Державного бюджету на 2021 рік 15 вересня.

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