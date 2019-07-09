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"У мене немає газової плити": Вакарчук пояснив конфуз в ефірі ток-шоу

6.4тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що не зміг відповісти на питання про ціну на газ, оскільки його поставили з метою маніпуляції.

Про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени". Таким чином кандидат в нардепи прокоментував дебати, під час яких не зміг відповісти на питання лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про тарифи на блакитне паливо.

"Мені здається, що питання, яке мені поставили, в якомусь сенсі було маніпулятивним. Тому що ми знаємо минуле цих політиків. Вони прийшли з торгівлі газом. Це вони домовлялися з Росією про ціни на газ, за які ми ще багато років повинні були розплачуватися мільярдами зайвих доларів", – сказав Вакарчук.

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Вакарчук і Тимошенко

Вакарчук і Тимошенко

Крім того, він додав, що не має газової плити, але добре знає рахунки, які йому приходять.

"Але я дуже добре знаю ціни. Я людина, яка живе звичайним життям. Я, на відміну від них усіх, живу в багатоквартирному будинку. Мені, як і всім, приходять рахунки за споживання електроенергії: у мене немає вдома газової плити, але я плачу за електрику. Я добре знаю, які ці рахунки. Я прекрасно розумію, що якщо навіть мені ці рахунки здаються великими, то якими вони можуть бути для звичайних людей. Тому нехай вони не розповідають про знання цін. З такими знавцями цін ми за 28 років вже дійшли до того, що ми – найбідніша країна в Європі", – сказав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук заявив, що планує припинити давати концерти, якщо буде працювати в парламенті на виконавчій посаді. Він повідомив, що його політсила йде в парламент, щоб завершити в Україні судову реформу.

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Тема
Ціна на газ
Особи
Святослав ВакарчукЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
газ
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
По ходу не только плиты, но и мозгов!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Славко всрався
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
вопрос не в том что он не смог ответить про цену на газ, вопрос в том, почему он перед этим набрехал что знает! Брешит как дышит
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