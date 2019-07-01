У Медведчука розставили всі крапки у питанні придбання телеканалу "Інтер"

Один із лідерів "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук не купував у підприємця Дмитра Фірташа телеканал "Інтер".

Як повідомляє пресслужба політика у Facebook, коментуючи інформацію, що з'явилася у ЗМІ, у політика навіть немає таких планів.

"Низка ЗМІ поширює неправдиву інформацію про нібито придбання Медведчуком телеканалу "Інтер". Ця інформація не відповідає дійсності. Немає ні факту придбання каналу або частки у ньому, ні будь-яких планів щодо здійснення подібної угоди", — сказано у повідомленні.

Віктор Медведчук uazmi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інформація про те, що Медведчук нібито купив у Фірташа 80% акцій телеканалу "Інтер" з'явилася у низці ЗМІ. При цьому офіційного підтвердження не було.

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