У магазинах "ДНР" закінчуються продукти: люди розгрібають мішками

У низці торгових центрів так званої "ДНР" закінчуються продукти харчування: на тлі панічних настроїв через коронавірус люди розгрібають продукти з магазинів.

"Ще минулого тижня нічого не віщувало паніки, але в останні дні ми насилу справляємося. Почали мішками брати крупи і цукор. Ми, якщо чесно, не бачимо для цього ніяких обгрунтованих причин – кордон з Росією не закривали, поставки йдуть в повному обсязі. Та й з дому виходити наче ніхто у нас не забороняв", – наводять місцеві інтернет-ресурси слова представника магазину у Макіївці, передають"Донецкие новости".

Як запевняють у "ДНР", на асортименті на прилавках ажіотаж поки ніяк не позначився. При цьому у "ДНР" повідомляють, що в іншій торговій мережі, за словами її представників, великого ажіотажу не спостерігається: люди беруть приблизно те ж, що і раніше, в таких же обсягах.

"У Донецьку ситуація приблизно така ж: деякі люди вважають за краще підготуватися до можливого карантину заздалегідь. Однак, це поки поодинокі випадки", – стверджують у "республіці".

В "ДНР" також заявили, що "великі мережі також вживають заходів щодо недопущення дефіциту продуктів і роблять більші поставки соціально значимої групи товарів".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В окупованій Горлівці в терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю, і у неї з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

Жінку госпіталізували до інфекційного відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

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