Росія анулювала українські ліцензії на надра в Чорному і Азовському морях

У Росії набув чинності закон, згідно з яким в окупованому Криму перестають діяти українські ліцензії на користування надрами та вводиться новий порядок їхньої реєстрації.

Згідно з підписаним 3 серпня президентом Росії Володимиром Путіним законом, тепер право користування ділянками надр, розташованими в Чорному і Азовському морях, буде надаватися за рішенням уряду РФ.

Всі українські ліцензії, видані до окупації Криму, вважаються недійсними, передає ТАСС.

"Тепер уряд РФ буде приймати рішення про проведення аукціонів по кожній ділянці надр на шельфі Азовського і Чорного морів, про визначення порядку та умов їхнього проведення, а також про склад та порядок роботи аукціонних комісій", - йдеться в повідомленні.

До моменту набуття законом чинності право користування ділянками надр надавалося без проведення торгів за рішенням Кабінету міністрів Росії на підставі заявки.

У коментарі "112 Україна" міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що в Криму діє 131 держліцензія на користування надрами.

"Коли ми говоримо про спеціальні дозволи, або як їх люблять називати "ліцензії" на користування надрами, то я б хотів сказати, що в Криму є дійсною 131 така ліцензія, в акваторії Азовського моря 7 таких ліцензій і в акваторії Чорного моря - 16. Сьогодні важко зрозуміти, скільки з тих ліцензій, які в акваторії Азовського і Чорного морів, підпали під такі дії російської влади, але в будь-якому випадку це незаконне захоплення власності України", - зазначив Семерак.

На питання про те, як буде діяти українська влада в ситуації, що склалася, міністр відповів:

"Та стратегія, якої дотримуємося і яку реалізуємо, - вона і далі буде реалізовуватися. Ви знаєте, що є позови України до міжнародних арбітражів і є позови українських компаній, наприклад, НАК "Нафтогаз", до Росії про відшкодування збитків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін "узаконив" анексію Криму, підписавши закон про територію Російської Імперії.