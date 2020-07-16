У Кремлі звинуватили США в грубому тиску після погроз "Північному потоку-2"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Таким чином він прокоментував заяву держсекретаря США Майка Помпео, передає "Газета.Ru".

"Це все ще продовження таких негативних проявів. Продовження грубого тиску на європейський бізнес, до якого відносяться і наші компанії. І, звичайно ж, це ніщо інше, як продовження недобросовісної конкуренції – спроба змусити європейців купувати більш дорогий газ за менш вигідними умовами", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Він додав, що це може стати "недвозначним попередженням" компаніям, які надають допомогу російським проєктам. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США використовують політичний тиск з метою нечесної конкуренції.

Пізніше з'явилася і реакція Німеччини на слова Помпео.