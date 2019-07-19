У Коломойського виставили на продаж відомий український банк

Компанія "Дайріс" із групи Приват українського олігарха Ігоря Коломойського стягнула і виставила на торги контрольний пакет акцій Промінвестбанку.

Відповідна фінансова установа раніше належала російському Внєшекономбанку, повідомляє Finclub.

"28 серпня 2019 року на АТ "Фондова біржа ПФТС" відбудеться аукціон із продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. На аукціон виставлені 5 080 310 373 акції ПАТ "Промінвестбанк" (99,7726% статутного капіталу), ISIN – UA4000136329", – йдеться у повідомленні.

Первісна вартість пакету становить приблизно 532 млн гривень.

Компанія українського олігарха стягнула і виставила на торги контрольний пакет акцій Промінвестбанку LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно в Криму.

26 листопада Ощадбанк виграв у Міжнародному арбітражі в Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію українського півострова.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

Водночас перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

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