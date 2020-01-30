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30 січня • оновлено в 13:17
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У "Київстара" трапилася серйозна аварія: зник зв'язок у низці міст

1.4т
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У "Київстара" трапився технічний збій, через який жителі Львова і найближчих населених пунктів залишилися повністю або частково без зв'язку.

При цьому представники мобільного оператора відзначили, що відповідну проблему вже усунули. Про це пресслужба "Київстара" повідомила в коментарі OBOZREVATEL.

"Виник технічний збій. Він тривав годину – з 11:40 до 12:40. Зараз неполадки усунули, причини все ще з'ясовуємо. Зараз усі послуги надається у повному обсязі", – заявила прессекретар оператора Ірина Леличенко.

У "Київстара" трапився технічний збій, через який жителі Львова і найближчих населених пунктів залишилися повністю або частково без зв'язку

У "Київстара" трапився технічний збій, через який жителі Львова і найближчих населених пунктів залишилися повністю або частково без зв'язку

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Автор
Віктор Калиненко
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