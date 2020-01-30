У "Київстара" трапилася серйозна аварія: зник зв'язок у низці міст

У "Київстара" трапився технічний збій, через який жителі Львова і найближчих населених пунктів залишилися повністю або частково без зв'язку.

При цьому представники мобільного оператора відзначили, що відповідну проблему вже усунули. Про це пресслужба "Київстара" повідомила в коментарі OBOZREVATEL.

"Виник технічний збій. Він тривав годину – з 11:40 до 12:40. Зараз неполадки усунули, причини все ще з'ясовуємо. Зараз усі послуги надається у повному обсязі", – заявила прессекретар оператора Ірина Леличенко.

У "Київстара" трапився технічний збій, через який жителі Львова і найближчих населених пунктів залишилися повністю або частково без зв'язку

Новина доповнюється...

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!