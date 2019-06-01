У Києві знову розгромили новий скляний міст: влада придумала рішення

У Києві склоплівку на нещодавно відкритому пішохідно-велосипедному мосту, між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів, замінять ще одним шаром товстого суперброньованого скла.
На такі заходи вирішили піти через проблеми зі змінною захисною склоплівкою, яка страждає і від вандалів, і від великого напливу людей, йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.
"Скло на мосту залишиться. Ми знімемо захисну змінну плівку і замість неї, додатково до міцної конструкції скляних елементів, буде ще один шар суперброньованого скла. Воно не повинно дряпатися, але, якщо і з’являтимуться подряпини, їх можна буде полірувати", – повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, до робіт із оновлення скляних елементів залучені найкращі фахівці, зокрема, й іноземні.
Склоплівку на мості замінять ще одним шаром товстого суперброньованого скла
Офіційний сайт Віталія Кличка
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснуло два захисні шари, а потім ще одне скло було пошкоджене після демонтажу уламків.
Після пошкодження на новому мосту поміняли вже три скла. Також влада Києва розглядає варіант заміни пошкодженої склоплівки на броньоване скло.
Українці вважають, що в руйнуванні нового пішохідно-велосипедного моста в Києві між Володимирською гіркою й Аркою дружби народів винні вандали.
Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може нашкодити світовій спадщині Софії Київської.
Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект моста нібито був узятий із їхніх креслень.
Вартість споруди велосипедно-пішохідного моста в Києві збільшилася до 419,96 мільйонів гривень, що майже в два рази більше запланованої суми.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".