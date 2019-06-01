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/Життя столиці

У Києві знову розгромили новий скляний міст: влада придумала рішення

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У Києві склоплівку на нещодавно відкритому пішохідно-велосипедному мосту, між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів, замінять ще одним шаром товстого суперброньованого скла.

На такі заходи вирішили піти через проблеми зі змінною захисною склоплівкою, яка страждає і від вандалів, і від великого напливу людей, йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Скло на мосту залишиться. Ми знімемо захисну змінну плівку і замість неї, додатково до міцної конструкції скляних елементів, буде ще один шар суперброньованого скла. Воно не повинно дряпатися, але, якщо і з’являтимуться подряпини, їх можна буде полірувати", – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, до робіт із оновлення скляних елементів залучені найкращі фахівці, зокрема, й іноземні.

Склоплівку на мості замінять ще одним шаром товстого суперброньованого скла

Склоплівку на мості замінять ще одним шаром товстого суперброньованого скла

Офіційний сайт Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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