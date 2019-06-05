У Києві викрили хитрий обман у великому супермаркеті: з'явилося відео

В одному з великих київських гіпермаркетів "Ашан" продається чорний рис, який на ділі виявився підробкою.

Як повідомляють "Коментарі. Київ" з посиланням на відео "МаркерУА, один із покупців провів експеримент, і записав його на відео. Результати перевірки виявилися невтішними.

Автор ролика купив продукцію компанії "World rice". Судячи зчеку, покупка була здійснена 18 квітня. Уже в квартирі, коли він почав варити крупу, то і виявив обман. Під час приготування дорогий і "безглютеновий" рис виявився звичайним білим.

Уже на етапі промивання фарба почала сповзати, вода набула чорного кольору, а крупа помітно побіліла. Автор відео зазначає, що такого зазвичай не відбувається, якщо купуєш справжній темний рис.

Після варіння ситуація погіршилася, іноді з'являлися явно білі крупинки. На відеоролику чітко видно, що продукт явно підроблений. "Ще трошки поварити, пару раз промити – і буде звичайний білий рис" – стверджує покупець.

Такий товар коштує в кілька разів дорожче свого сусіда по полицях. Чорний рис продається за 103,35 гривні за 500 грам, а червоний аналог коштує 78,22 гривні. Тоді як звичайне біле зерно, з якого робиться цей "елітний продукт", продається від 17 до 37 гривень за кілограм.

При цьому представники ТМ "World rice" компанія "Бест Альтернатива" запевняє, що їхній продукт – якісний і безпечний. Однак, на думку автора ролика, цей експеримент досить успішно поставив під сумнів обидві ці заяви. "Сподіваюся, що виробник понесе відповідальність за свої шахрайські дії, споживслужба накладе на нього штраф, і ми з вами будемо харчуватися якісними продуктами", – підсумував автор ролика.

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