У Києві підприємці вийшли на новий 'податковий майдан'

У Києві в понеділок, 16 листопада, підприємці вийшли на "податковий майдан".

Зокрема, акції протесту бізнесу проходять під стінами Верховної Ради. Про це свідчать публікації групи "Підприємці України/SaveФОП" у Facebook.

Станом на ранок біля будівлі парламенту зібралося понад 100 мітингувальників.

Вони вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу і прийняти законопроєкти для спрощеної системи оподаткування.

"Ми на сторожі податкового майдану!" – заявила одна з учасниць акції протесту Ксенія Ляпіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL: