У Києві оплата комуналки впала до 5-річного мінімуму: чим це загрожує

Карантин вдарив по комунальним платежам, в результаті у Києві рівень оплати впав на 15-20% до п'ятирічного мінімуму, в результаті заборгованість зросла до 6,8 млрд грн.

"Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги в Києві на 27 березня не досягає 80%. У порівнянні з лютим кияни заплатили на 15-20% менше", - повідомила радник з комунікацій заступник голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна, передає LIGA.net.

За її словами, 80% – це п'ятирічний мінімум, зазначає Грамотна. Наприклад, в лютому, згідно з даними Держстату, рівень оплати в Києві склав 95%. Загальна сума платежів – 2,2 млрд грн. Сумарна заборгованість киян на 1 березня, за даними Мінрегіону, – 6,8 млрд грн. Це 20,8% від загального боргу за комуналку в країні.

Це 20,8% від загального боргу за комуналку в країні. За ним розташувалися Дніпропетровська (5,5 млрд грн) і Харківська області (4,8 млрд). Найкращі показники в західних регіонах – у Волинській (193,7 млн грн), Закарпатській (181,6 млн) і Чернівецькій областях (135,6 млн).

Серед найбільш "постраждалих" в столиці – компанія "Київкомунсервіс", яка вивозить домашні відходи. У неї, за даними КМДА, рівень оплати просів до 73%. Це на 17% менше, ніж у лютому. Борг населення – майже 17 млн грн.

Далі йдуть Київводоканал, ЖЕКи та інші комунальні підприємства, що стежать за чистотою у будинках і на територіях поруч з ними. У них оплати впали з 90% до 75%, борг оцінюється у 699 млн і 25 млн грн відповідно. Останнє місце – за Київтеплоенерго, де рівень виплат впав на 10%. Загальний борг за гарячу воду та водопостачання міська влада оцінила більш ніж 2 млрд грн.

На щастя для боржників, санкцій за несплату комуналки в період карантину і наступних 30 днів після його відміни, немає. Верховна Рада заборонила нараховувати пеню і штрафи за невчасну оплату. Ці норми містяться у законі №530-IX, який депутати ухвалили 17 березня.

"Також забороняється припиняти або припиняти надання послуг громадянам навіть у разі несплати платежів або їх затримки. А рівень оплати впливає на стабільність роботи комунальних підприємств", – розповіла Грамотна

За її словами, ситуація стане критичною, якщо оплати впадуть до 50%. У цьому випадку, за її словами, рівень оплати не зможе покривати основні витрати підприємств. За прогнозами КМДА, в квітні ситуація може посилиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні будуть безперебійно платити субсидії під час карантину через коронавірус. Також Кабмін збирається нарахувати компенсацію витрат на послуги ЖКГ тим, хто змушений перебувати вдома.

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