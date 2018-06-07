У Києві можуть масово відключити будинки від електроенергії: в КМДА б'ють на сполох

Кияни можуть вже в серпні залишитися без електроенергії. Крім того, під загрозою зриву відновлення гарячого водопостачання та опалювальний сезон.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL . Так, "Нафтогаз" відмовляється підключати нове комунальне підприємство "Кіївтеплоенерго" до того моменту, поки вони не візьмуть на себе боргові зобов'язання "Київенерго". Без газу не будуть працювати ТЕЦ, які виробляють електроенергію - частина Києва ризикує залишитися без електроенергії.

Так, "Кіївтеплоенерго" отримало в спадок від "Київенерго" дві теплоелектроцентралі (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6). Саме там генерується тепло, підігрівається вода. Без газу вони працювати не можуть. В опалювальний сезон це фактично загрожує комунальним колапсом. Відновити систему теплопостачання після цього буде вкрай складно, не кажучи вже про те, що кияни можуть взимку просто замерзнути.

Відзначимо, КМДА просить уряд, щоб ті зобов'язали монополіста підключити нове комунальне підприємство до блакитного палива, а вже після вирішувати проблему з боргами. У той же час в "Нафтогазі" кажуть, що пробачити Києву 4,8 млрд грн не можуть.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як можуть покарати українців з комунальними боргами. Так, відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", вже через півроку на борги можна буде нараховувати пеню. Крім того, виконавча служба за рішенням суду може заарештувати будь-яке майно боржника, навіть квартиру.