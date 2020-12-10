У Кабміні пояснили, чому 8 січня стане початком локдауну

Початком локдауну в Україні вибрали 8 січня, бо саме така дата була запропонована аналітиками Ради національної безпеки та оборони та Міністерства охорони здоров'я.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Він додав, що були спрогнозовані пікові показники на ці дати щодо кількості нових хворих на коронавірус.

"Попередня пропозиція була відразу після Нового року, порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми знаходимося щодо заповненості ліжок, і запропонували дату – 8-е число", – сказав чиновник.

Він також додав, що роботу транспорту не забороняли, щоб люди могли дістатися до місця роботи, адже у протилежному випадку це боляче вдарить по економіці.

"Ми добре пам'ятаємо зупинку економіки навесні, і найбільше нарікань саме було з приводу того, що люди, які підтримували економіку, а також медпрацівники, працівники органів держвлади, правоохоронці не мали можливості дістатися до своєї роботи. Крім того, потрібно розуміти, що коли ми входили в епідемію у березні, ми до кінця не розуміли, з чим зіткнулися. Зараз, якщо говорити про авіаперевезення, вони безпечні, в літаках всі в масках, це не маршрутка, там строго дотримується соціальна дистанція", – сказав Немчінов.

Він також додав, що для урядів будь-якої країни карантинні обмеження це крайня міра, на яку йти потрібно, щоб підготувати медичну систему. За його словами, завдяки карантину вихідного дня в Україні змогли збільшити критичний поріг для медичної системи з 20 тис. хворих на день до 32 тис., яких зараз система може витримати.

Чим відрізняється карантин від локдауну:

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої домівки та жорстке обмеження пересування в межах міста та країни. Водночас, як карантин це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, при цьому не впливаючи суттєво на звичний ритм життя населення.

За прогнозом OBOZREVATEL, якби суворий карантин в Україні почався з 1 грудня, то за тиждень кількість випадків COVID-19 могла б скоротитися на 45%, а до 25 грудня добовий приріст захворюваності знизився б до 2,2 тис. осіб на день. Смертність знизилася б до 40 пацієнтів на добу.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що необхідність введення посилених карантинних заходів зумовлена прогнозами зростання кількості хворих на COVID-19 та очікуванням піку грипоподібних захворювань.

Станом на ранок 10 грудня в Україні офіційно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 371– виявлено за минулу добу.