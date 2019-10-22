У Кабміні повідомили про масові скорочення чиновників: хто втратить посади

Державну аудиторську службу України реформують і скоротять працівників.

Про це у Facebook повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, якого призначили головою Державної служби статистики.

"Останні кілька тижнів ми займалися функціональним аудитом Держаудиту. Зараз там працює 3212 осіб, і вони отримують небезпечно низькі зарплати. До чого це може призвести, можете здогадатися. Кількість працівників цього органу буде скорочено приблизно до 400", – зазначив чиновник.

Дубілет також озвучив кілька ключових напрямків реформи:

Держаудит фокусуватиметься на серйозному шахрайстві. Ті працівники, які залишаються, мають бути справжніми професіоналами, а не чіплятися до ком.

Буде прибрано дублювання функцій Держаудиту і Рахункової палати з силовими органами.

Великі державні компанії проходитимуть аудит у приватних аудиторських компаніях.

Держаудит стане частиною Міністерство фінансів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Дубілет заявив, що уряд вирішив відмовитися від прямих трансляцій засідань для проведення ефективних робочих дискусій.

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