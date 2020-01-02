У Кабміні хочуть дозволити продавати ліс за кордон: екснардеп вказав на жахливі наслідки

Зняття мораторію на експорт лісу-кругляка до країн Європи призведе до збільшення трудової міграції з України та підірве економіку, вважає народний депутат 8-го скликання Олег Купрієнко.

В коментарі OBOZREVATEL він прокоментував бажання віцепрем'єр-міністра Дмитра Кулеби зняти заборону на експорт необробленої деревини, пояснивши, що це неправильна економічна політика.

Експорт лісу "Ліга.net"

"Ми знаємо, що кінцева вартість створюється не на дереві, яке спиляли до пня, а на продукції, яку зробили з цього дерева. Якщо порахувати вартість одного куба деревини в меблях, навіть у ДСП, так вона в десятки разів більша, ніж вартість деревини. А саме виробництво не таке складне, і робиться воно не з найкращої сировини", – сказав колишній нардеп.

Політик зауважив, що високосортна деревина йде на виробництво у країни ЕС, де водночас збільшується кількість робочих місць і спрощуються умови для оформлення на роботу українців.

"Дурнуваті заяви про зняття мораторію на експорт лісу-кругляка, та іншу сировину, призведе до того, що в Україні залишаться лише ті, хто рубає ті ліси, копають руду і вирощують зерно. Тому я категорично проти зняття мораторію, я за те, щоб тут робити виробництво, створювати робочі місця, давати нормальні зарплати, з яких будуть платити податки. А далі вже по всім відомій схемі, що податки – це бюджет, а бюджет – це покращення соціальних умов, а отже покращення життя людей, підвищення зарплат бюджетникам і так далі", – пояснює Купрієнко.

За словами екснардепа, усім відомо, хто "сидить" на цих корупційних потоках, і подолати їх не так важко, головне – політична воля.

"Якщо є державницький настрій на те, щоб в Україні був порядок, так навести цей порядок дуже просто – злодіїв потрібно саджати по тюрмах. І навіть якщо швидко саджати не вдається, принаймні відкрив справу, взяв під варту, визначив 50-100 млн грн застави, і нехай справу розглядають потім, але в цей час людина, яка сиділа на потоках, не зможе більше займати посади і красти. І в такому випадку інші вже подумають, чи треба їм це все", – заявив Купрієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, набув чинності з 1 листопада 2015 року.

У середині червня 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася й Верховна Рада, підтримавши законопроєкт №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народні депутати.

Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб чи службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram