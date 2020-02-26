В Україні однією з передумов податкової реформи є скасування спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців.

"Це призводить до системи, коли багаті люди, які дуже багато заробляють, сплачують набагато менші податки, ніж бідні люди, наприклад, вчителі, інші професії", – повідомив радник прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ексміністр фінансів Словаччини Іван Міклош в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, сьогоднішня податкова система в Україні – вкрай нестійка.

"Система, коли деякі платять менше 5-7%, а інші платять понад 40% (ЄСВ плюс ПДФО), це створює тиск на тих, хто платить всі податки, щоб вони теж використовували спрощену систему, або вони не будуть здатні конкурувати", – додав Міклош.

Радник прем'єр-міністра наголосив, що механізм ФОПів використовується у тих, у кого зарплата і так дуже висока – у айтішників, адвокатів, лікарів.

"Без скасування подібної податкової нерівності неможливо створити нейтральну справедливу податкову систему, боротися з тіньовою економікою", – резюмував Міклош.

Однією з передумов податкової реформи є скасування спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб-підприємців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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