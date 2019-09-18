У Гончарука задумали радикальні зміни у Фонді держмайна: що відомо

Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука вже сформував нову команду для призначення на керівні посади в Фонд держмайна.

Як стало відомо OBOZREVATEL з власних джерел, про це прем'єр заявив під час засідання парламентської фракції "Слуги народу" в понеділок, 16 вересня.

При цьому, варто зазначити, що майже всі фігуранти списку є інвестбанкірами. Їх збираються представити вже найближчим часом.

За даними OBOZREVATEL, новим главою Фонду держмайна може стати Дмитро Сенніченко, а його заступником – Олена Макеєва. Всього планується призначити 5-6 чоловік на посади заступників.

Дмитро Сенниченко https://ukrposhta.ua

Що відомо про можливого нового главу Фонду:

Почав кар'єру у 1997 році економістом в Національному банку України;

У 2000-2001 роках працював в службі прем'єр-міністра України на посаді міжнародного секретаря - був, зокрема, відповідальний за розвиток і підтримку міжнародних зв'язків;

У 2004-2006 роках - керівник Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

2006-2010 роках - CEO Британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, що спеціалізується на інвестиціях в нерухомість та інфраструктуру.

З 2013 по 2016 - керуючий директор Jones Lang LaSalle в Україні, Директор з розвитку бізнесу в СНД;

У 2016-2018 роках - директор з управління нерухомим майном і інфраструктурою в "Укрпошті";

Виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств з іноземними інвестиціями в Україні, зокрема в компаніях з залученням інвестицій ЄБРР в акціонерний капітал, незалежного члена наглядової ради Prozorro, члена Правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів України розпорядилися провести перевірки КМДА і низки місцевих держадміністрацій Києва.

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