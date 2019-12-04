У Гончарука витратять додатково понад 1 млрд гривень на дороги

Кабінет міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг України додатково 1 мільярд 60 мільйонів гривень.

Відповідні кошти спрямують на ремонт трас у 2019 році. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 4 грудня.

Гроші були виділені завдяки економії Державного агентства автомобільних доріг України щодо погашення кредитів. Зокрема, економія було зумовлена зміцненням курсу гривні щодо долара.

Гроші були виділені завдяки економії Державного агентства автомобільних доріг України

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу в Миколаївській області через неналежний стан шляхів у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте ті, які необхідно зробити насамперед. Знайдіть рішення", – доручив глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт трас виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проєкти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. км доріг.

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