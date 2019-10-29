У Гончарука вирішили переглянути вміст „пакунка малюка”

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст „пакунка малюка” на 2020 рік.

"Він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада – початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна „пакунка” залишиться колишньою – у межах п'яти тисяч гривень. Постанову уряду ми не змінюємо”, – повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль, передає "Урядовий портал".

За його словами, відомство також знайшло вирішення проблеми із „бебі-боксами” для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка не отримала жодного „пакунку малюка”.

Це вирішення полягає у монетизації „бебі-боксу” – породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

„Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення”, – резюмував Коваль.

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст „пакунка малюка” на 2020 рік

Як писав OBOZREVATEL, видавати бебі-бокси в Україні почали з вересня 2018-го. Право на отримання пакету малюка мають громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, якщо вони законно проживають на території країни.

Видають його зазвичай у день виписки з пологового будинку, а якщо в медустанові закінчилися запаси, то доставляють додому в термін до 17 днів.

Не надати такий набір можуть тільки у декількох випадках: відмови від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності; смерті новонародженої дитини в пологовому будинку; відбування матір'ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування дитини в дитячому будинку при СІЗО або в'язницях.

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