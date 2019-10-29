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29 жовтня • оновлено в 09:51
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У Гончарука вирішили переглянути вміст „пакунка малюка”

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Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст „пакунка малюка” на 2020 рік.

"Він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. Наприкінці листопада – початку грудня ми їх усі згрупуємо. Ціна „пакунка” залишиться колишньою – у межах п'яти тисяч гривень. Постанову уряду ми не змінюємо”, – повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль, передає "Урядовий портал".

За його словами, відомство також знайшло вирішення проблеми із „бебі-боксами” для жителів Донецької області – єдиної області в Україні, яка не отримала жодного „пакунку малюка”.

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Це вирішення полягає у монетизації „бебі-боксу” – породіллі отримуватимуть його грошовий еквівалент.

„Монетизація цієї програми в Донецькій області – захід, на який ми пішли заради людей. Інтереси людей не мають страждати через процедурні моменти. Ми вважаємо, що це правильне рішення”, – резюмував Коваль.

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст „пакунка малюка” на 2020 рік

Міністерство соціальної політики України збирається переглянути вміст „пакунка малюка” на 2020 рік

Як писав OBOZREVATEL, видавати бебі-бокси в Україні почали з вересня 2018-го. Право на отримання пакету малюка мають громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, якщо вони законно проживають на території країни.

Видають його зазвичай у день виписки з пологового будинку, а якщо в медустанові закінчилися запаси, то доставляють додому в термін до 17 днів.

Не надати такий набір можуть тільки у декількох випадках: відмови від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності; смерті новонародженої дитини в пологовому будинку; відбування матір'ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування дитини в дитячому будинку при СІЗО або в'язницях.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство соціальної політики
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