У Гончарука відзвітували про перші зарплати у 2020 році: хто отримав найбільше

Кабінет міністрів оприлюднив інформацію про доходи за січень 2020 року членів уряду – прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів та їхніх заступників.

Найбільша зарплата у міністра закордонних справ України Вадима Пристайка – 68 269 грн. Про це свідчать дані Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну.

При цьому голові уряду Олексію Гончаруку за минулий місяць фактично виплатили 33 782 грн, а міністру освіти і науки Ганні Новосад – 36 048 грн.

Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба отримав 33 841 грн фактичної виплати, а міністр цифрової трансформації Михайло Федоров – 27 713 грн.

Міністру Кабінету міністрів Дмитру Дубілету за січень фактичні виплати становили 12 721 грн, а міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – 47 290 грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов отримав за січень 41 781 грн, а міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель – 15 942 грн.

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької 37 724 грн фактичної виплати, а у міністра розвитку громад та територій Альони Бабак – 32 731 грн.

Міністру соціальної політики Юлії Соколовській виплатили 40 048 грн, а міністру фінансів Оксані Маркаровій – 45 131 грн.

Зарплата міністра інфраструктури Владислава Криклія склала 52 679 грн, а міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського – 43 853 грн.

У міністра оборони Андрія Загороднюка 18 644 грн фактичної виплати, а у міністра юстиції Дениса Малюськи – 16 068 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда фактично отримала за січень 18 888 грн.

Голові уряду Олексію Гончаруку за минулий місяць фактично виплатили 33 782 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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