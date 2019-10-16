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16 жовтня • оновлено в 11:26
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"Москва дала 3 млрд гривень": у Гончарука відмовилися від ідеї закрити залізничне сполучення з Росією

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Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що мова про закриття залізничного сполучення між Україною і Росією поки не йде.

За його словами, залізничне сполучення між країнами за підсумками 2018 року забезпечило надходження у розмірі 3 млрд гривень в український бюджет, передає УНІАН.

"Питання чутливе. Нагадаю, що у нас фактично цей напрям у Москву за минулий рік дав 3 млрд гривень надходжень до бюджету і треба розуміти, що коли ми щось перекриваємо, то знаходимо альтернативні варіанти, як ці поїзди можуть їхати, і що ці гроші будуть надходити в економіку іншої країни", – повідомив Криклій.

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"У нас є зобов'язання перед Світовою організацією торгівлі, і там передбачений цей транзит і ми поки його не обмежуємо. Якщо буде прийнято рішення на вищому політичному рівні, що ми будемо ізолюватися, то тоді про це буде окремо повідомлено, поки це сполучення не закривають", – підкреслив міністр інфраструктури.

Зокрема, з міст України в Москву курсують близько 20 пар поїздів, а також низка безпересадочних вагонів, зокрема, з Києва, Львова, Миколаєва, Харкова, Одеси та інших.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що мова про закриття залізничного сполучення між Україною і Росією поки не йде

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що мова про закриття залізничного сполучення між Україною і Росією поки не йде

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ага, как же закроет) а куда поедут 5млн заробичан?))
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