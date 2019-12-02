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2 грудня • оновлено в 22:09
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Ціна буде ринковою: Кабмін розповів про кардинально нові тарифи на газ

58.4т
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В Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

У цій сумі враховано податок на додану вартість, проте не вказані тарифи на транспортування й розподіл газу. Вони наразі переглядаються регулятором, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зараз ціна газу для населення становить 4,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування).

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"6,9 тис. гривень – це чітко зафіксована ф'ючерсна ціна, яка дозволяє говорити про те, що основна її частина на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року", – повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

За його словами, запропонований механізм фіксованої ціни є ринковими, він не викликав нарікань з боку представників Міжнародного валютного фонду і європейських інституцій.

Гарантована ціна на природний газ для населення становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів

Гарантована ціна на природний газ для населення становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • "Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Ціна на газ
Місце
Україна
Тег
газ
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
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7
1
Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Bogdanov Igor, телемост у тебя на балконе был?
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0
2
Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
Bogdanov Igor, это подло,провели мимо украины,но ни чего селяне в Стокгольмский арбитраж иск подадут,за упущенную прибыль млрд 100 долларов стребуют)))
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5
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
СКОРО НАЧНЕТСЯ ШОУ!))))
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0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Админы. Вас не стыдно за свой ресурс? Посмотрите на скот с паРРаши. Как они распоясались. Вас не смущает, что прямо нарушается Закон Украины? Запрещающий отрицание Голодомора? Для быдла с росеи это пустой звук. Как для любого негодяя, отрицающего тот же Холокост. Но не для вас. Вы, администрация ресурса, являетесь гражданами страны. Вы являетесь должностными лицами на этом ресурсе. Дальше цепочку продолжить? Кто должен следить за одичалыми тварями? Им Закон не писан. А вам?
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Николаев Олег, а ты неплохо получился на аватарке. Ну, вылитый рептелоид.
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0
1
Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
Кацaп Кацaпыч, ахахаха за голодомор завыл,поляки плохо кормили в 1932 году вас холопов?))))
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