Ціна буде ринковою: Кабмін розповів про кардинально нові тарифи на газ

В Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів.

У цій сумі враховано податок на додану вартість, проте не вказані тарифи на транспортування й розподіл газу. Вони наразі переглядаються регулятором, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зараз ціна газу для населення становить 4,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на транспортування).

"6,9 тис. гривень – це чітко зафіксована ф'ючерсна ціна, яка дозволяє говорити про те, що основна її частина на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року", – повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.

За його словами, запропонований механізм фіксованої ціни є ринковими, він не викликав нарікань з боку представників Міжнародного валютного фонду і європейських інституцій.

Гарантована ціна на природний газ для населення становитиме 6,9 тис. гривень за 1 тис. кубометрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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