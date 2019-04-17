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У Європі знайшли заміну російській нафті

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Польща скоротила імпорт нафти з Російської Федерації – тепер майже 50% закуповуваної сировини поставляється з інших країн.

Зокрема, польська компанія PKN Orlen розширила співпрацю з Saudi Aramco Oil Company, повідомляє "Польське радіо".

Були укладені нові контракти на поставки нафти на нафтопереробні заводи Польщі, а також покупку важкого мазуту, виробленого Orlen Lietuva, саудівським партнером.

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PKN Orlen встановив торгові відносини з концерном із Саудівської Аравії ще в 2016 році. Через два роки в рамках політики диверсифікації поставок, компанії підписали додаток до угоди, згідно з яким обсяг поставок саудівської нафти збільшився до 300 тисяч тонн сировини на місяць.

Внаслідок політики диверсифікації напрямків поставок 30% сирої нафти, що переробляється на всіх НПЗ компанії в Польщі, Литві та Чехії, надходить не з Росії.

В даний час сира нафта з Норвегії, Анголи, Нігерії та Саудівської Аравії імпортується на нафтопереробний завод PKN Orlen у Плоцьку.

У Європі знайшли заміну російській нафті

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Польща
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