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"Потрібна термінова допомога": у ЄС запропонували Україні вирішити проблему з газом

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Польща заявила про готовність запустити газопровід, який з'єднає польську газотранспортну систему з українською.

"Ми готові в разі необхідності запустити газопровід, який з'єднає польську систему з українською в Германовицях", – повідомив представник польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, передає ZN.ua.

За його словами, пропускна здатність відповідного газопроводу становить 2 млрд кубометрів.

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"Це небагато, але коли українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати", – зазначив Наїмський.

Представник польського уряду також додав, що на даний момент чекає рішення від української сторони.

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Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
газ
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hunt andres
hunt andres
Обоз, хватит тереть комменты.
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леня зе
леня зе
готовят незалежных к американскому газу свободы по 600$
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Смешная цифра...2 млрд...впрочем...к тому же..этот газ на 40 процентов дороже...оригинальная помощь
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