У ЄС схвалили допомогу Україні на 1,2 млрд євро: названі умови

Європейська комісія погодила програму допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд гривень.

Про це сказано в заяві на офіційному сайті ЄК. Всього затверджено вісім програм для підтримки країн-партнерів ЄС.

"На сьогодні комісія від імені ЄС погодила меморандуми про взаєморозуміння за програмами макрофінансової допомоги (МФД) з вісьмома партнерами. Угоди є частиною пакета МФД на 3 мільярди євро для десяти партнерів з розширення та сусідства, покликаного допомогти їм зменшити економічні наслідки пандемії коронавірусу", – сказано в заяві.

Меморандуми про взаєморозуміння вже узгоджені з Албанією, Грузією, Йорданією, Косово, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Україною.

Відзначається, що меморандуми про взаєморозуміння передбачають дії в області політики, які бенефіціари приймають на себе для отримання другого траншу макрофінансової допомоги.

"Для України політичні умови програми МФД на суму 1,2 млрд євро є більш масштабними і всеосяжними і стосуються зміцнення управління державними фінансами, управління і верховенства закону, реформи судової системи, конкуренції на газовому ринку, поліпшення ділового клімату та управління державними підприємствами", – сказано в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄС схвалив виділення Україні кредиту в розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги. Єврокомісія також нагадала, що Україна ще зможе отримати від Брюсселя в цьому році € 1,2 млрд в рамках фінансування зусиль щодо боротьби з пандемією коронавірусу.