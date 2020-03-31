Внаслідок ДТП на трасі Київ-Чоп 31 березня загинув колишній власник банку "Аваль" Федір Шпиг.

Аварія сталася близько 14:15. Mercedes Benz GLS-350, за кермом якого був банкір, рухався в напрямку Житомира. Водій не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, внаслідок чого автомобіль перекинувся, повідомили джерела OBOZREVATEL.

Федір Шпиг, 1956 року народження, а також пасажирка Марія Шпиг, 1937 року народження, загинули на місці аварії. Ще одна пасажирка – Анна Волкова, 1952 року народження, госпіталізована у Новоград-Волинську центральну районну лікарню.

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