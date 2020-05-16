У Росії відреагували на санкції, які були введені в Україні проти низки компаній і держустанов.
Зокрема, про це написав глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький у себе в Twitter.
За його словами, русофобія в країні виявилася "на межі безкультур'я". Також він пошкодував "братську Україну".
"Розрив вікових культурних зв'язків не зробить її багатшою або ближчою до Європи", - підкреслив депутат.
Зеленський ввів санкції проти Ермітажу, Пушкінського музею, МГУ ... Русофобія на межі безкультур'я. Шкода братську Україну. Розрив вікових культурних зв'язків не зробить її багатшою або ближче до Європи.- Леонід Слуцький (@l_slutsky) May 16, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України продовжила на три роки і доповнила санкції відносно низки російських компаній.
У свою чергу, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає заборону російських сайтів і соціальних мереж.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".