У декларації глави Нацбанку знайшли порушень на мільйони: подробиці

В електронних деклараціях глави Національного банку України Якова Смолія за 2015, 2016 і 2017 роки знайшли недостовірні відомості.

Як повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, встановлено, що він вніс неправдиву інформацію про ціну на момент придбання у власність частки трьох нежитлових приміщень, доходу, нарахованого йому і дружині у вигляді відсотків, а також не вказав відомості про наявність у дружини корпоративних прав.

Крім того, Смолій не відобразив інформацію про низку земельних ділянок, що належать йому на праві власності, і коштах, розміщених ним і дружиною на банківських рахунках.

Яків Смолій Мінфін

"Загальна сума недостовірних відомостей у деклараціях за 2015, 2016 і 2017 роки становить понад 8,5 млн грн, 6,6 млн грн і понад 3,2 млн грн відповідно", – підкреслили в НАЗК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня НАЗК заявило про недостовірну інформацію в декларації екс-начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

За результатами повної перевірки декларації Головіна за 2017 рік, Національне агентство виявило ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

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