Туреччина закупить у Росії дуже потужну зброю: у Трампа погрожують ударом

США розглядають можливість введення санкцій щодо Туреччини у відповідь на плани Анкари закупити у Росії зенітні ракетні системи (ЗРС) С-400.

Як повідомляє Bloomberg, найбільш серйозний пакет обмежувальних заходів обговорюється між членами Ради національної безпеки США, Держдепартаментом і Мінфіном.

За словами трьох джерел видання, заходи "завдадуть шкоди турецькій економіці, яка і так переживає непрості часи".

Зазначається, що найбільшою підтримкою користується варіант введення санкцій згідно з ухваленим у США в 2017 році законом CAATSA ("Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій") проти ключових оборонних підприємств, які співпрацюють із російськими компаніями. Плановані заходи відріжуть турецьким підприємствам доступ до фінансової системи США, що унеможливить закупівлю Анкарою деталей американського виробництва, а також продаж своєї продукції на території Сполучених Штатів.

ЗРС С-400

За даними джерел агентства, американські санкції можуть набрати чинності на початку липня, коли Туреччина почне отримувати від Росії ЗРС С-400, однак, вказує агентство, Трамп не планує оголошувати про ці заходи до проведення саміту Групи двадцяти в Осаці в кінці червня, де глава Білого дому може зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 липня Ердоган заявив, що Анкара вже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. "Це питання закрите", – додав турецький лідер, відповідаючи на критику влади США. За його словами, очікується, що Росія поставить до Туреччини С-400 в липні.

Раніше Вашингтон уже попереджав Анкару, що в разі придбання цих озброєнь Сполучені Штати можуть відмовити Туреччині в продажу F-35. Туреччина замовила у США до теперішнього часу 30 літаків F-35 із можливих 100.

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