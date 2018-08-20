"Тупий телефон": в світі зафіксовано небувалий ажіотаж навколо старомодних гаджетів

У світі за підсумками 2017 року продажі кнопкових телефонів зросли на 5%, при тому, що модні смартфони продемонстрували збільшення лише на 2%.

Як пише Sky News, "тупі телефони", які дозволяють телефонувати і приймати дзвінки стають більш популярними, оскільки люди хочуть менше часу проводити в мережі.

Згідно з дослідженням Ofcom, в середньому власники смартфонів перевіряють інформацію в інтернеті кожні 12 хвилин. При цьому 78% британців не уявляють свого життя без гаджету.

Відзначається, що люди старшого покоління проводять в мережі від 2,5 годин в день, а молоді люди до 24 років можуть "сидіти" в інтернеті понад три години в день.

"Вони знають, що занадто багато часу проводять в смартфонах, але не можуть зупинити себе", - пояснила психолог Дар'я Кусс, яка займалася дослідженням інтернет-залежності.

Вона пояснила, що симптоми залежності від смартфона схожі з наркотичною: відсторонення від світу і повна втрата контролю над собою.

"Вони бояться пропустити що-небудь, що може статися на їхніх каналах в соціальних мережах. Це одна з причин, за якими залежність стає нав'язливою", - додала Кусс.

Деякі британці в коментарі телеканалу визнали, що перевіряють телефон по 150 разів на день. "І чим більше ви робите це, тим більше ви відчуваєте, що вам потрібно це робити", - визнали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих в світі смартфонів.