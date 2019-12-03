Завищували вартість ліків: в Україні зібралися жорстко покарати велику фармкомпанію

Глобальній фармацевтичній компанії "Ново Нордікс" та її українським дистриб’юторам загрожує штраф від Антимонопольного комітету за "ціновий картель".

"Ново Нордікс" та вісім дистриб’юторів уклали угоди, умови яких призвели до необґрунтованого завищення вартості лікарських засобів. За версією АМКУ, картель діяв щонайменш з 2011 до 2017 року", – написала колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, йдеться про:

“Ново Нордіск А/С” (Данія);

“Ново Нордіск Хелс Кеа АГ” (Швейцарія);

ПрАТ “Медфарком-Центр”;

ТОВ “Медфарком”;

ТОВ “БаДМ”;

ТОВ “БаДМ-Б”;

“Аптека “ЗІ”;

ПрАТ “Ганза”;

ТОВ “Фармадіс”;

ТОВ “Медфарм”.

Новини АМКУ дозволив Азербайджану купити одного з найбільших мобільних операторів України

За зазначене порушення компаніям загрожує штраф до 10% їхнього доходу за 2018 рік.

Загребельська наголосила, що у випадку ухвалення АМКУ рішення щодо порушення, споживачі, які переплатили за ліки, матимуть право відшкодувати в подвійному розмірі спричинену ним шкоду.

"Ново Нордікс" є лідером серед фармацевтичних компаній світу у сфері допомоги людям з цукровим діабетом. Крім цього, компанія активна в лікуванні гемофілії, ожиріння, гормону росту, а також замісників гормональної терапії.

Штаб-квартира компанії розташована в Багсвері, передмісті Копенгагена (Данія), а центри виробництва розміщені в семи країнах. Зі 179 країн, в яких представлена продукція компанії, в 76 функціонують філії або офіси.

"Ново Нордікс" та її українським дистриб’юторам загрожує штраф від Антимонопольного комітету Novo Nordisk

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні німецька компанія STADA купила бізнес рецептурних і безрецептурних препаратів українського виробника Biopharma. Очікується, що угода буде закрита в грудні 2019 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!